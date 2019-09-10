ATİLLA DORSAY

Şok geçirmiş bir haldeyim. Belli bir yaştaydı ama her zaman o kadar enerjik bir insandı ki... Yeşilçam yıldızları arasında uzun süre kalmayı başaran tek isimdi. Hiçbir zaman başrol olmadı. Muazzam bir karakter oyuncusuydu. Benim için tam bir şok oldu. Görüşmeyeli 1,5-2 yıl oldu. En son bir ödül töreninde görüştük.

1970'lerde Ertem Eğilmez'in başlattığı komedilerin sanatçılarından biri oldu. Büyük ailelerin içinde kendine özgü karakterler canlandırdı. Yakın yıllara kadar aralıklı da olsa çalıştı. Çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Benim için büyük bir dost kaybı oldu.