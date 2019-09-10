10 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOLGA ÇEVİK
Bir güzel İstanbul Beyefendisi, kıymetli sanat büyüğüm. Birlikte çalışmak ve uzun uzun sohbetler edebilmek şansına eriştiğim güzel ağabey Süleyman Turan... Senden çok şey öğrendim. Nur içinde yat.
CAN YILMAZ
Yahşi Batı filminde beraber çalışma fırsatını bize vererek bizleri mutlu eden, çizer, yazar, senarist ve oyuncu abimiz Süleyman Turan bu sabah vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.
MELTEM CUMBUL
Çok kıymetli Süleyman Turan... Başımız sağ olsun...
NİLGÜN BELGÜN
Süleyman Turan vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Onun filmlerini izleyerek büyümüş bir nesiliz. İyi bir karakter oyuncusu bir beyefendiydi. Ruhu şad olsun.
ATİLLA DORSAY
Şok geçirmiş bir haldeyim. Belli bir yaştaydı ama her zaman o kadar enerjik bir insandı ki... Yeşilçam yıldızları arasında uzun süre kalmayı başaran tek isimdi. Hiçbir zaman başrol olmadı. Muazzam bir karakter oyuncusuydu. Benim için tam bir şok oldu. Görüşmeyeli 1,5-2 yıl oldu. En son bir ödül töreninde görüştük.
1970'lerde Ertem Eğilmez'in başlattığı komedilerin sanatçılarından biri oldu. Büyük ailelerin içinde kendine özgü karakterler canlandırdı. Yakın yıllara kadar aralıklı da olsa çalıştı. Çok büyük bir kayıp olarak görüyorum. Benim için büyük bir dost kaybı oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!