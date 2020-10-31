Süleyman Soylu, 21 Kasım 1969'da İstanbul'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Servet'tir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiştir. Mesleği sigortacılıktı.

İstanbul İl Gençlik Kollarında siyasete başladı. Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı oldu.

Bu görevi yaklaşık 1,5 yıl devam ettirdikten sonra aktif siyasete bir süre ara verdi. 12 Eylül 2010 Referandumu sırasında ''Demokrasi Buluşmaları'' adı altında toplantılar düzenledi.

2012 yılında AK PARTİ'ye katıldı. AK PARTİ AR-GE Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 64. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanıdır.