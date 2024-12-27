Süleyman Hurma'dan Robbie Keane açıklaması

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı veren Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Robbie Keane ile görüşüyor.

İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, İrlandalı teknik adamla görüştüklerini doğrularken HTSPOR'a yaptığı açıklamada "Kendisiyle görüşüyoruz ama Robbie Keane gibi bir markayı Türkiye'ye ve 1. Lig'e getirmek kolay değil. Temaslarımız sürüyor, uygun koşullar oluşunca kendisini imza için davet ederiz" ifadelerini kullandı.

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Kariyerinde Coventary, Inter, Tottenham, Aston Villa, Leeds United ve Liverpool formaları giyen Robbie Keane, 2018'de İrlanda Mili Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerine Middlesbrough ve Leeds United'la devam etti. Ardından ilk teknik direktörlük macerasına İsrail'de başlayan Keane geçen sezon Maccabi Tel-Aviv'i çalıştırsa da haziran ayında görevinden ayrıldı.