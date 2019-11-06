06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Adli Tıp Kurumu’ndan Çet’ten elde edilen bulgular ile plazadan alınan numuneler hakkında yeni bir rapor hazırlanmasını istemişti. Adli Tıp Kurumu raporunu tamamlayarak, mahkemeye gönderdi.
“KESİN CİNSEL BİRLİKTELİK DENEMEZ”
Raporda ilk olarak, şüphelilerin Çet ile cinsel birlikteliklerinin olup olmadığı irdelendi. Ve incelenen numunelerin pozitif olduğu ancak bu durumun kesin bir cinsel birlikteliğe işaret etmediği ifade edildi. Raporda bu numunelerin kan, idrar gibi diğer vücut sıvılarında da bulunabileceği aktarıldı.
“TIRNAK BULGULARI DA EL SIKIŞMA İLE OLABİLİR”
Raporda, Çet’in tırnakları arasında bulunan DNA örneklerine ilişkin ise daha önce alınan raporlarda olduğu gibi kesin bir kanaate yer verilmedi. Söz konusu örneklerin, sanık Berk Akand’ın DNA’sı ile uyumlu olduğu iade edilen raporda, ancak çok düşük miktarda olan bu bulguların bir mücadele sırasında olabileceği gibi; Akand’ın ifadesinde belirttiği gibi el sıkışma, telefon, veya bilgisayar tuşlarına dokunarak da bulaşabileceği kaydedildi. Bu konuda kesin bir ayrım yapılamayacağı kaydedildi.
DAVANIN 5. DURUŞMASI 20 KASIM’DA
Gazi Üniversitesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın yirminci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "Cinayet, nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 5. Duruşması 20 Kasım’da Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
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