Son dakika... Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı... Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası darbedildiği, öldüğü kanaatine varılınca aşağıya atıldığı belirtildi.





DAVANIN GEÇMİŞİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.