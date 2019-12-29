Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Aralık Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ve Sultanbeyli ilçelerinde 29 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 ARALIK 2019

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-29 12:40:03.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.