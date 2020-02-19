Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Şubat Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 19 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 ŞUBAT 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 22:47:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Levent Mah,Konaklar Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Yeşilce Mah,Sultan Selim Mah,Şirintepe Mah,Çeliktepe Mah,Seyrantepe Mah,Gültepe Mah,Emniyetevler Mah,Ortabayır Mah,Merkez Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah,Poligon Mah,Rumeli Feneri Mah,Reşitpaşa Mah,Kireçburnu Mah,Kumköy Mah,Pınar Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeniköy Mah,İstinye Mah,Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Yeni Mah,Uskumruköy Mah,Darüşşafaka Mah,Cumhuriyet Mah,Emirgan Mah,Demirciköy Mah,Bahçeköy Merkez Mah,Ayazağa Mah,Büyükdere Mah,Bahçeköy Yeni Mah,Kemer Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah,Kısırkaya Mah,Garipçe Mah,Ferahevler Mah,Huzur Mah,Gümüşdere Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Açıklama : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-18 10:04:33.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.