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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü, Eyüpsultan, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

17.01.2020 - 12:05 | Güncelleme:
17 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü, Eyüpsultan, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde 17 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 OCAK 2020

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Gürpınar Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-17 09:56:28.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-17 10:07:16.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Cevizli Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-17 10:23:14.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-17 06:10:56.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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