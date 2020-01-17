Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Ocak Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü, Eyüpsultan, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde 17 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 OCAK 2020

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-17 09:56:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-17 10:07:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-17 10:23:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.