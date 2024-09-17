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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalında kıyafetleri üzerinde erkek cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Sulama kanalında kıyafetleri üzerinde erkek cesedi bulundu

        Antalya'da sulama kanalında 45 yaşlarında olduğu düşünülen, üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:06
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        Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Antalya'daki olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi.

        Kanaldaki sazlık alanda hareketsiz yatan bir erkek bedeni görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili araştırmaları devam ediyor.

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