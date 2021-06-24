Sulama kanalında boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Bafra ilçesi Koşu Mahallesi´nde meydana geldi. Yüzmek için yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına giren İsmet Çetin, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Çetin'in yardım çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ekipleri, kanala girerek arama çalışması başlattı.

Ekipler, Çetin´in cansız bedenini, yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta buldu. İsmet Çetin´in cansız bedeni, otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırdı.