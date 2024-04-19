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        Haberler Yaşam Bu kahvelerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? En popüler kahveler ve içerikleri!

        Bu kahvelerin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? En popüler kahveler ve içerikleri!

        Kahve dünyası, birbirinden farklı lezzetler, demleme yöntemleri ve sunum teknikleriyle doludur. Kahve içmek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda keyifli bir deneyimdir. En popüler kahve çeşitlerini keşfetmek ve onları hazırlamanın inceliklerini öğrenmek, kahve tutkunları için büyük bir heyecan ve merak konusudur. Sizin için espresso bazlı en popüler 8 kahveyi ve yapılışlarını derledik. İşte o kahveler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 08:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:00
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        • 1

          Günün erken saatlerinde uyanır uyanmaz, birçok insanın güne başlama ritüeli vardır. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için, günün ilk kahvesini yudumlamak, günü başlatmanın en özgün yolu olabilir. Kahveler içerikleri itibariyle farklı farklı zevklere hitap edebilir. İşte, 8 popüler kahve ve içerikleri!

        • 2

          1. AMERICANO

          İçeriğinde şeker ve krema olmayan Americano, içim olarak diğer kahvelerden daha acıdır. Kaynatılmış su ve double espresso ile americano hazırlayabilirsiniz.

        • 3

          2. ESPRESSO CON PANNA

          Bir ya da iki shot espresso, üzerine çırpılmış krema koyarak wspresso con panna elde edebilirsiniz.

        • 4

          3. MACCHIATO

          Macchiato, espresso ve süt köpüğünden oluşan içimi nispeten daha hafif bir kahvedir. Tercihe göre sütün miktarını ayarlayabilirsiniz.

        • 5

          4. FLAT WHITE

          Espresso ve sütün mükemmel uyumu olan flat white'ı evde hazırlamak sandığınızdan kolay! 1 shot espresso üzerine köpürttüğünüz sütü ekleyin.

        • 6

          5. CORTADO

          Espresso üzerine köpürtülmüş süt ekleyerek siz de lezzetli bir cortado elde edebilirsiniz. Yumuşak içimi olan ama sert bir kahve arıyorsanız, cortado doğru tercih olabilir.

        • 7

          6. MOCHA

          Tatlı bir kahve arıyorsanız mocha sizin için doğru seçenek olabilir. Espresso, sıcak çikolata, köpürtülmüş süt ve süt köpüğünden oluşan mocha çikolata kahve sütün kusursuz bir birleşimi.

        • 8

          7. LATTE

          Kahve ve sütün uyumlu beraberliğini tatmak isteyenlerin birinci tercihi latte oluyor. Size de latte yapmak isterseniz espresoo, köpürtülmüş süt ve süt köpüğü ile kusursuz bir latte elde edebilirsiniz.

        • 9

          8. CAPPUCCINO

          Espresso bazlı içeceklerin en sevilenlerinden biri olan cappuccino kadifemsi süt köpüğü ile kahvede süt severlerin favorilerinden. Espresso, süt ve süt köpüğünden oluşan cappucinonun latteden farkı süt miktarında!

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