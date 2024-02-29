Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Şükür namazı kılınışı kadın erkek

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Hayatımız boyunca pek çok nimet ve güzellikle karşılaşırız. Bu nimetler karşısında Allah'a şükretmek, O'nun lütfuna ve keremine karşı minnettarlığımızı göstermenin bir yoludur. Şükür namazı, bu minnettarlığı ifade etmenin manevi bir yöntemidir. İslam'da şükür namazının kaç rekat kılınacağına dair kesin bir kural olmamakla birlikte, genellikle 2 rekat olarak kılınabilir. Şükür namazının kılınışı ve okunacak dualar hakkında bilgi edinmek, bu özel ibadeti daha anlamlı kılar. Bu yazımızda şükür namazının nasıl kılınacağına, 2-4 rekatlık şükür namazının nasıl kılınacağına, hangi duaların okunacağına, kadın ve erkeklerin şükür namazını nasıl kılacaklarını detaylı olarak inceleyeceğiz.

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Şükür Namazı Nasıl Kılınır?

Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek, istenilen bir dileğin gerçekleşmesi gibi durumlarda Allah’a olan sevginin, şükrün karşılığında şükür namazı kılınır. Şükür verilen nimeti, bereketi arttırır. Peygamber Efendimizin (SAV) sevindiğinde ya da sevindirici bir haber aldığında Allah’a şükretmek için secdeye kapanıp namaz kıldığı rivayet edilir.

Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- de şöyle anlatmaktadır: "Hz. Peygamber (SAV), bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti, bunun üzerine hemen secdeye kapandı." (İbn-i Mâce, İkâmetü's-salât, 192).

2 Rekat Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Şükür namazı 2 rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahet vakitleri dışında her zaman şükür namazı kılınabilir. Aşağıda 2 rekat şükür namazının adım adım kılınışı yer almaktadır: REKLAM Birinci Rekat: Her ibadet niyet etmekle başlar. “Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke’yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. İkinci Rekat: Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gideriz.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız. Yukarıdaki adımlar uygulandığında 2 rekatlık şükür namaz kılınmış olunur. REKLAM

Şükür Namazı Kaç Rekattır? Şükür namazı 4 rekat kılınır mı sorusu şükür namazı kılarak Allah’a şükürlerini sunmak isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Şükür namazı sünnet olarak eda edildiği için 2 rekat şeklinde kılınır. Bunun yanında şükür namazı namaz kılmanın mekruh olduğu zamanlar dışında her zaman kılınabilir. Namazı mekruh olduğu zamanlara Kerahet vakti denilir. Bu vakitte sadece şükür namazı gibi nafile namazlar değil, vakit namazlarının da kılınması mekruh sayılmıştır. Hanefi mezhebine göre namaz kılmanın mekruh sayıldığı 3 zaman vardır. Bunlar, güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken olan zamanlardır. Bu zamanlarda namaz kılınması doğru değildir. Şükür Namazında Hangi Dualar Okunur? “Şükür namazı kadın ve erkek nasıl kılar” sorusunu bu özel namazı kılmak isteyen Müslümanlar merak etmektedir. Şükür namazı kılarken aynen vakit namazlarında olduğu kadın ve erkeğin uyması gereken kurallar dışında başka herhangi bir farkı yoktur. Bir diğer ifadeyle kadın ve erkek vakit namazlarını nasıl kılıyorsa şükür namazını da o şekilde eda edebilir. Şükür namazı kılarken aynen vakit namazlarında olduğu gibi Kur’an’daki dualar okunur. Namaza başlarken Subhaneke duası okunur. Bu dua tüm namazlara başlarken okunur. Aşağıda Subhaneke duası yer almaktadır: REKLAM Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk *) ve lâ ilâhe ğayruk. Ardından Euzü Besmele Çekilir ve Fatiha Suresi okunur: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Fatiha suresinden sonra Kur’an’dan en az 3 kısa ayet veya bu ayet miktarı kadar uzun bir ayet okunur. Bazı alimler ilk rekatta Kafirun suresi ikinci rekatta ise İhlas suresinin okunabileceğini belirtmişlerdir. Kafirun Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abedtum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn. REKLAM İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Şükür Namazı Faziletleri Şükür namazı, Allah'ın verdiği nimetlere karşı minnettarlığın bir ifadesidir ve kişiyi manevi olarak daha da yakınlaştırır. Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları af olunur." (Buhari, Vudû, 14) Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (SAV) Bilâl'e: "Bilâl! Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en fazla sevap beklediğin hangisidir? Çünkü ben cennette, senin ayakkabılarının tıkırtısını önümde duydum" diye sordu. Bilâl de: – Gece veya gündüz abdest aldıktan sonra bu abdestle kılabildiğim kadar namaz kılarım. En fazla sevap beklediğim ibadet budur, dedi. (Buhârî, Teheccüd 17, Tevhîd 47; Müslim, Fezâilü's-sahâbe 108) Genel anlamda şükür namazı, kişinin hayatındaki olumlu gelişmeleri ve Allah'ın lütuflarını hatırlamasına, böylece manevi bir huzur ve memnuniyet hissetmesine yardımcı olur. Her ne sebeple olursa olsun, Allah'a şükretmek, O'nun rahmetine ve merhametine sığınmak, her Müslüman’ın hayatında önemli bir yere sahiptir.

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