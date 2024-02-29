İmsak namazı nasıl kılınır? İmsak namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

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Sabah namazı, İslam'ın beş vakit namazından biri olup, gecenin sona ermesi ve yeni bir günün başlaması anlamına gelir. Bu namaz, iki kısımdan oluşur: sünnet ve farz. Sabah namazının kılınışı, niyetten selama kadar belirli adımları içerir ve bu namazın her bir bölümünde okunan dualar ve sureler, namazın manevi derinliğini artırır. İşte imsak (sabah) namazının kılınışı, rekat sayısı ve okunan dualar hakkında detaylı bilgiler…

İmsak Namazı Nasıl Kılınır?

“İmsak namazı nasıl kılınır kadın-erkek” sorusu internette en sık yapılan aramalardan biridir. İmsak namazı sabah namazı olarak da bilinir. Farz olan 5 vakit namazdan biridir. Sabah namazı önce 2 rekat sünnet, ardında 2 rekat farzın kılınmasıyla gerçekleştirilir. Sabah namazı tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Şimdi adım adım sabah namazı nasıl kılınır inceleyelim:

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2 Rekatlık Sabah Namazı Sünneti:

Birinci Rekat:

İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünneti kılmaya” denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, erkeklerde kulak hizası, kadınlarda ise göğüs hizasında olacak şekilde avuç içleri tam açık olmayacak şekilde dışarıya yani karşıya dönük olmalıdır.

Eller bağlanır ve namaza başlanır ( Kadınlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine; erkekler ise göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar.

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir (eller dizlerin üzerinde olacak şekilde) ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh"

Rükudan kalkarken tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

Allahü Ekber" diyerek Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Ardından tekrar Allahü Ekber" diyerek Secde'ye gidilir secdeye ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

"Allahü Ekber" diyerek ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

İkinci Rekat: REKLAM Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur,

Namaz suresi okunur

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir, üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" Rükudan kalkarken tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Son oturuşa geçilir.

Son oturuşta Ettahiyyât, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur ve selam verilir.

Selam verirken önce sağa ve sonra sola olmak üzere "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye denilerek namaz tamamlanır.

Selam verdikten sonra Selam verildikten sonra “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” denilir. 2 Rekatlık Sabah Namazı Farzı: Birinci Rekat: Namaza başlarken sadece erkekler kamet getirir. Kamet ezan demektir.

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller yukarıda anlatıldığı gibi kadınlar göğüs üzerinde erkekler ise göbek üzerinde olacak şekilde bağlanır.

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur,

Fatiha suresinden sonra namaz suresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir, üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" Rükudan kalkarken tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Ayağa kalkarken Allahu ekber denilerek ikinci rekata hazırlanılır.

İkinci Rekat: REKLAM Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur, ardından bir tane namaz suresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir, üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" Rükudan kalkarken tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Son oturuşa geçilir.

Son oturuşta Ettahiyyât, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli duaları okunur ve selam verilir.

Selam verirken önce sağa ve sonra sola olmak üzere "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye denilerek namaz tamamlanır.

Selam verdikten sonra Selam verildikten sonra “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” denilir. Böylece sabah namazı tamamlanmış olur. Sabah Namazında Okunan Dualar Nelerdir? Sabah namazı diğer vakitlere göre en erken saatte kılınan namazdır. Sabah namazını kılmak için uykudan uyanmak gerektiği için diğer namazlara göre kılmanın daha sevap olduğu söylenir. Nitekim sabah ezanı okunurken “es-Salâtü hayrun mine'n-nevm (Namaz uykudan daha hayırlıdır!)” diye seslenilir. Sabah namazı eda edilirken yukarıda da ifade ettiğimiz gibi genelde namaz sureleri okunur ve bu surelerin sırasıyla okunması rivayet edilir. Namaz sureleri sıralı olarak şöyledir: Fil Suresi: -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl. Kureyş Suresi: REKLAM Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf. Maun Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn. Kevser Suresi: -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter Kafirun Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. REKLAM Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn. Nasr Suresi: -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. e sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ. Tebbet Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

İhlas Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad. Felak Suresi: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. REKLAM Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasigın izâ vegab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Nas Suresi: -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs. Bu saydığımız namaz surelerinin sırasıyla okuması önerilir. Sabah namazı eda edilirken bu sıralamaya göre sünnetin ilk rekatında Fil suresi, ikinci rekatında Kureyş suresi, farzın ilk rekatında Maun suresi ikinci rekatında ise Kevser suresi okunmalıdır.

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