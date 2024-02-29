İmsak namazı nasıl kılınır? İmsak namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?
İmsak namazı, ya da diğer bilinen adıyla sabah namazı İslam inanışında güne başlamanın ilk adımı olarak kabul edilen ve sabah vaktinde kılınan namazdır. Bu namaz, sabahın erken saatlerinde, gün doğmadan kılınır ve Müslümanların yeni bir güne manevi bir hazırlıkla başlamalarını sağlar. İmsak namazı nasıl kılınır, sabah namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte detaylar…
Sabah namazı, İslam'ın beş vakit namazından biri olup, gecenin sona ermesi ve yeni bir günün başlaması anlamına gelir. Bu namaz, iki kısımdan oluşur: sünnet ve farz. Sabah namazının kılınışı, niyetten selama kadar belirli adımları içerir ve bu namazın her bir bölümünde okunan dualar ve sureler, namazın manevi derinliğini artırır. İşte imsak (sabah) namazının kılınışı, rekat sayısı ve okunan dualar hakkında detaylı bilgiler…
İmsak Namazı Nasıl Kılınır?
“İmsak namazı nasıl kılınır kadın-erkek” sorusu internette en sık yapılan aramalardan biridir. İmsak namazı sabah namazı olarak da bilinir. Farz olan 5 vakit namazdan biridir. Sabah namazı önce 2 rekat sünnet, ardında 2 rekat farzın kılınmasıyla gerçekleştirilir. Sabah namazı tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Şimdi adım adım sabah namazı nasıl kılınır inceleyelim:
2 Rekatlık Sabah Namazı Sünneti:
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
2 Rekatlık Sabah Namazı Farzı:
Birinci Rekat:
İkinci Rekat:
Böylece sabah namazı tamamlanmış olur.
Sabah Namazında Okunan Dualar Nelerdir?
Sabah namazı diğer vakitlere göre en erken saatte kılınan namazdır. Sabah namazını kılmak için uykudan uyanmak gerektiği için diğer namazlara göre kılmanın daha sevap olduğu söylenir. Nitekim sabah ezanı okunurken “es-Salâtü hayrun mine'n-nevm (Namaz uykudan daha hayırlıdır!)” diye seslenilir. Sabah namazı eda edilirken yukarıda da ifade ettiğimiz gibi genelde namaz sureleri okunur ve bu surelerin sırasıyla okunması rivayet edilir. Namaz sureleri sıralı olarak şöyledir:
Fil Suresi:
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi-hicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.
Kureyş Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Li îlâfi kurayş. Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.
Maun Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.
Kevser Suresi:
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter
Kafirun Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.
Nasr Suresi:
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
“İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. e sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
Tebbet Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.
İhlas Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
Felak Suresi:
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasigın izâ vegab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Nas Suresi:
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Bu saydığımız namaz surelerinin sırasıyla okuması önerilir. Sabah namazı eda edilirken bu sıralamaya göre sünnetin ilk rekatında Fil suresi, ikinci rekatında Kureyş suresi, farzın ilk rekatında Maun suresi ikinci rekatında ise Kevser suresi okunmalıdır.