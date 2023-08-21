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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

        Şükrü Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Hırsızı bırakmayan ünlü oyuncunun, polis ekipleri gelene kadar kapkaççının başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:23
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          Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport’ta kapkaç olayına tanık oldu.

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          Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre hırsızın peşinden koştu.

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          Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Şükrü Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi.

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          Çalınan eşyaları turistlere geri veren ünlü oyuncu, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

          Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram

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