Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

Çalınan eşyaları turistlere geri veren ünlü oyuncu, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram