Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Şükrü Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Hırsızı bırakmayan ünlü oyuncunun, polis ekipleri gelene kadar kapkaççının başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport’ta kapkaç olayına tanık oldu.
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Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre hırsızın peşinden koştu.
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Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Şükrü Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi.
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Çalınan eşyaları turistlere geri veren ünlü oyuncu, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram