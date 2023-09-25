Şükrü Özyıldız ünlü fenomenle yeni bir aşka yelken açtı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Ortaya çıkan haberlere göre Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ünlü çift sabah yürüyüşlerine de birlikte çıkıyormuş. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz iki taraftan da gelmemiş olsa da birlikte fotoğrafları magazin gündeminde çok konuşuldu.