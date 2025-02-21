Şükrü Özyıldız, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek, ayrılığı duyurmuştu.

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Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da ayrılıkla ilgili konuşmuştu. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlara karşılık veren Çetinkaya; "Mesajlarınızı alıyorum. Evet, bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacım var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi" demişti.

Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın ayrılma nedeni hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya

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Sibil Çetinkaya'nın gönlünü iş insanı Murat Akdoğan'a kaptırdığı ileri sürüldü. Çetinkaya ile Akdoğan, sosyal medyadan birbirlerini takip ediyor.

Murat Akdoğan

Murat Akdoğan

Öte yandan her ne kadar ilişkileri sona erse de Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Şükrü Özyıldız - Sibil Çetinkaya