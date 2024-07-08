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        Haberler Dünya Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı | Dış Haberler

        Slovakya Başbakanı Robert Fico suikasttan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı

        15 Mayıs günü uğradığı silahlı saldırının hastaneye kaldırılan Slovakya Başbakanı Robert Fico, uzun bir süre sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. İyileşme sürecindeki başbakanın koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:23
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          Mayıs ayında uğradığı suikast girişiminin ardından iyileşme sürecine giren Slovakya Başbakanı Robert Fico, ilk kez kamuyounun önüne çıktı.

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          Fico, Slovakya'nın Slovensks Nova Ves kenti yakınlarında ülkenin Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Hasat Günü etkinliğine katıldı.

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          Slovakya Tarım Bakanı Richard Takac, etkinlikte Fico'ya eşlik etti. Fico'nun zaman zaman koltuk değneğinden destek aldığı görüldü.

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          NE OLMUŞTU?

          Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, saldırıdan bir süre sonra hayati tehlikeyi atlatmıştı.

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          Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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          Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

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          Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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