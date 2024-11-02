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        Haberler Bilgi Yaşam Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları: Suikast Treni filmi ne zaman çekildi?

        Suikast Treni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Suikast Treni filmi 2 Kasım Cumartesi akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Zak Olkewicz'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturmaktadır. Film, Kōtarō Isaka'nın Maria Beetle adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, "Suikast Treni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:34
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        Suikast Treni filmi konusu
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        Başrollünü usta oyuncu Brad Pitt'in üstlendiği Suikast Treni filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşuyor. Film, vizyona girdiği 2022 yılında birçok eleştirmenin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Peki, Suikast Treni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        SUİKAST TRENİ KONUSU NEDİR?

        Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır.

        Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmana birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır.

        SUİKAST TRENİ OYUNCULARI KİMLER?

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        Brad Pitt

        Joey King

        Aaron Taylor-Johnson

        Brian Tyree Henry

        Andrew Koji

        Hiroyuki Sanada

        Michael Shannon

        Bad Bunny

        SUİKAST TRENİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ana çekimler Kasım 2020'de Los Angeles'ta başladı ve Mart 2021'de tamamlandı. Bullet Train 18 Temmuz 2022'de Paris'te prömiyerini yaptı

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