Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları: Suikast Treni filmi ne zaman çekildi?

Suikast Treni filmi konusu ve oyuncuları: Suikast Treni filmi ne zaman çekildi?

Başrollünü usta oyuncu Brad Pitt'in üstlendiği Suikast Treni filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşuyor. Film, vizyona girdiği 2022 yılında birçok eleştirmenin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Peki, Suikast Treni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

SUİKAST TRENİ KONUSU NEDİR?

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Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır.

Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmana birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır. SUİKAST TRENİ OYUNCULARI KİMLER? REKLAM Brad Pitt Joey King Aaron Taylor-Johnson Brian Tyree Henry Andrew Koji Hiroyuki Sanada Michael Shannon Bad Bunny SUİKAST TRENİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? Ana çekimler Kasım 2020'de Los Angeles'ta başladı ve Mart 2021'de tamamlandı. Bullet Train 18 Temmuz 2022'de Paris'te prömiyerini yaptı