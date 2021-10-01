"Rüyamda babamla karşılıklı oyun oynuyoruz"

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Tiyatrocu Süheyl Uygur, Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' adlı programına konuk oldu. Uygur, babası Nejat Uygur'u sıklıkla rüyasında gördüğünü ve karşılıklı oyun oynadıklarını ifade etti.

"KARŞILIKLI OYUN OYNUYORUZ"

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Nejat Uygur'u bazen rüyamda görüyorum. Oyun oynuyoruz karşılıklı. 'Haydi oğlum, açın perdeyi!' diyor babam mesela rüyamda. 'Baba olur mu? Oyun yok, nasıl oynayacağız?' diyorum. Babam da 'Oğlum çıkın, yaparız' diyor. Rüyadan uyanınca öyle kızıyorum ki kendime." diyerek, babasına olan özlemini dile getirdi.