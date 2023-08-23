Sufle tarifi ve yapılışı: Sufle nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çikolatalı tatlılar arasında en hızlı pişen lezzetlerinden biri olan sufle içinin akışkan yapısıyla yiyenlerin damağını şenlendiren bir lezzettir. Özellikle tatlı krizlerinin aranan tadı olarak karşımıza çıkar. Hem kolay yapılması hem de yoğun ve akışkan çikolatalı yapısıyla tatlı ihtiyacını kısa sürede karşılar. Suflenin akışkan kıvamı dolayısıyla sufle yapımının zor olduğu düşünülür. Fakat tam aksi olarak sufle az malzemeyle kolaylıkla yapılabilir. Siz de evinizde sufle yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz sufle tarifi ile damak çatlatan bir lezzette sufle hazırlayabilirsiniz.
Sufle yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Bunlardan en önemlisi yumurta beyazlarını iyice çırpmak ve mutlaka spatula ile karıştırmaktır. Spatula ile karıştırma işlemi yapmak sufle kekinizin kabarmasını ve sönmemesini sağlar. Tam kıvamı yakalamak için mikser ile çırpma yapmanız gerekir. Hazırladığınız suflenizi kalıplardan çıkarmak isterseniz sufle kaplarını iyice yağlamanız gerekir. Yağlama işlemini yapmadığınızda sufle keki güzelce çıkmayacaktır. Siz de akışkan bir kıvama sahip sufle yapmak isterseniz 8-10 dakika arasında pişirme işlemi yapmalısınız.
Sufle Malzemeleri
Pişirme kaplarını yağlamak için malzemeler:
Servis için:
Sufle Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!