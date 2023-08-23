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Sufle yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Bunlardan en önemlisi yumurta beyazlarını iyice çırpmak ve mutlaka spatula ile karıştırmaktır. Spatula ile karıştırma işlemi yapmak sufle kekinizin kabarmasını ve sönmemesini sağlar. Tam kıvamı yakalamak için mikser ile çırpma yapmanız gerekir. Hazırladığınız suflenizi kalıplardan çıkarmak isterseniz sufle kaplarını iyice yağlamanız gerekir. Yağlama işlemini yapmadığınızda sufle keki güzelce çıkmayacaktır. Siz de akışkan bir kıvama sahip sufle yapmak isterseniz 8-10 dakika arasında pişirme işlemi yapmalısınız.

Kaç kişilik: 3 kişilik

Hazırlama süresi:8 dakika

Pişirme süresi:10 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 480/kcal

Sufle Malzemeleri

125 gram bitter çikolata

125 mililitre (1 çay bardağı) süt

3 adet sarıları ve beyazları ayrılmış yumurta

1,5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

¼ çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

Pişirme kaplarını yağlamak için malzemeler:

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1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Sufle Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Sufle yapımı için öncelikle sos tenceremizi alalım. İçerisine 125 mililitre yani 1 çay bardağı kadar sütü koyalım. Ocağın altını açarak süt kaynama noktasına ulaşana kadar kaynatalım.

Tencere içerisine 125 gram bitter çikolatayı ilave edelim. Ardından çikolatanın erimesini sağlayalım ve çikolata eridikten sonra ocaktan alalım.

Ayrı bir sos tenceresi alalım ve içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim.

Tereyağını eritelim.

Eriyen tereyağı üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım.

Kavrulan unun kokusu çıktığında hazırladığımız çikolatalı süt karışımının üzerine kavrulan unu ilave edelim ve ocağın altını açalım.

Ardından 2 yemek kaşığı şekeri ekleyelim.

Sürekli olarak karıştıralım.

3 adet yumurtayı beyazından ayıralım ve yumurta sarılarını tencereye ekleyelim.

2-3 dakika karıştıralım. Ardından soğumasını sağlamak için ocaktan alalım.

Derin bir karıştırma kabı veya kâse alalım ve 3 yumurtanın beyazını içerisine aktaralım.

Üzerine bir çimdik tuz ilave edelim.

Kâseyi ters çevirdiğinizde akma yapmayacak kadar kıvam alana kadar güzelce mikser yardımı ile çırpalım. Yumurta beyazlarının köpük köpük olması gerekir.

Hazırladığımız çikolata karışımının artık soğumuş olması gerekir. Çikolata karışımını alalım ve üzerine çırptığımız yumurta beyazını ekleyelim.

Spatula yardımı ile karışımı içten dışa doğru karıştıralım.

Sufle kaplarımızı tereyağı ile güzelce yağlayalım. Ardından üzerine kakao serpelim.

Yağ ve kakao sürülmüş sufle kapları içerisine bir parmak boşluk kalacak şekilde sufle harcını dökelim.

Tüm harcı sufle kaplarına bölüştürelim.

Fırınımızı önceden 200 dereceye getirelim ve fırını ısıtalım.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırına suflelerimizi koyalım.

10 dakika fırın kapağını açmadan suflelerimizi pişirelim.

Eğer daha akışkan bir kıvam seviyorsanız 7-8 dakika pişirebilirsiniz.

Sufleler piştikten sonra fırından çıkaralım ve üzerine pudra şekerini serpelim.

Pudra şekerini çay süzgeç yardımıyla serpebilirsiniz.

Ayrıca suflenizi servis ederken sade dondurma kullanabilirsiniz.

Dondurmanızı dilerseniz suflenizin üzerine dilerseniz de servis tabağının kenarına koyarak servis edebilirsiniz.

Sufleleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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