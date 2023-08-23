Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Pankek Tarifi: Evde Kolay ve Nefis Pankek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pankek tarifi ve yapılışı: Pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sabah kahvaltılarının aranan lezzetleri arasında yer alan pankek ülkemizde gün geçtikçe daha sık tüketilir hale gelmektedir. Kolay ve lezzetli bir tarif olması dolayısıyla çalışan ebeveynler tarafından oldukça pratiklik sağlar. Pankek gerek tuzlu gerekse tatlı ile tüketilmeye uygun bir yiyecektir. Bundan dolayı sadece sabah kahvaltılarında değil günün istenilen her öğünü tüketilebilir. Siz de lezzetli pankek yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz pankek tarifi ile damakları şenlendiren lezzette ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pankek tarifinin ortaya çıkışı uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar ilk pankek tarifinin kullanımının 1430’lu yıllarda ortaya çıktığını gösterir. Neolotik Çağ’da kızıl buğdayın öğütülür ve un haline getirilir. Bu işlemin ardından ortaya çıkan un ile pankek yapılır. Tabii pankek yapımı için undan daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulur. Burada yumurta ve keçi sütü unun yanına ilave edilerek ısınan kaya üzerinde pankek yapılır. Roma ve Antik Yunan’da pankeke benzer tarifler ortaya çıkarak tüketilmiştir.

        Türk kültüründe akıtma veya krep olarak adlandırılan hamur işinin kalın versiyonu olarak yapılan pankek kahvaltıların yıldızı olarak bilinir. Pankek yapılışı sırasında peynirli ve zeytinli tuzlu karışımlarla çeşitlendirilebilirken; fıstık ezmesi, reçel, çikolata gibi tatlarla da lezzetlendirilip servis edilebilir. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği pankeki özellikle ek gıdaya başlayan bebeklerde severek tüketmektedir. Çocuklar için sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar arayan ebeveynler pankek tarifimizi kullanarak sabah kahvaltısı hazırlayabilir.

        REKLAM

        Pankek yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Öncelikle pankek tarifinde kullanacağınız tüm malzemelerim taze olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer süt, yumurta gibi ürünler bayat olur ise istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Pankek karışımını güzelce karıştırmalısınız, içerisinde topaklanma kalmamalı. Pişirme sırasında tavaya yağ koymalı ve mutlaka yağın ısınmasını beklemelisiniz. Pankek pişirilirken mutlaka çevrilmelidir. Eğer pişirme süresi boyunca çevirme işlemine dikkat etmezseniz pankekleriniz tavaya yapışabilir. Bu durumun olmasını engellemek için zamanında çevirme yapmalısınız.

        • Kaç kişilik: 4-5 kişilik
        • Hazırlama süresi:20 dakika
        • Pişirme süresi:20 dakika
        • Kalori: 1 adet için 260/kcal

        Pankek Malzemeleri

        Pankek hamuru için:

        • 2 adet oda sıcaklığında yumurta
        • ½ su bardağı toz şeker
        • 2 su bardağı un
        • 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
        • 1,5 su bardağı süt
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 tutam tuz

        Pişirmek için:

        • 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

        Servis için:

        3 yemek kaşığı bal veya tatlandırmak için dilediğiniz reçel çeşitlerini kullanabilirsiniz.

        Pankek Nasıl Yapılır?

        • Pankek yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım.
        • Karıştırma kabı içerisine 2 yumurtayı kıralım ve yarım su bardağı şekeri ekleyelim.
        • Ardından şekerin erimesini ve kıvam almasını sağlamak için iyice çırpalım. Bu aşamada mikserden yardım alabilirsiniz.
        • Hazırladığımız yumurtalı karışımın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü yavaşça ekleyelim.
        • Eklediğimiz malzemeleri tekrar güzelce çırpalım.
        • 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 tutam tuzu karışıma ilave edelim.
        • Pürüzsüz kıvama ulaşana dek karışımı çırpalım.
        • Pankeki pişirmek için krep tavasına Ayçiçek yağı sürelim ve ocağın altını açalım.
        • Isınan tavaya kepçe yardımı ile pankek hamurundan dökelim. Kepçe kullanmanız mümkün değilse Türk kahvesi fincanı kullanabilirsiniz.
        • Ocağın altını kısarak tavaya döktüğünüz harcı göz göz olana kadar pişirin.
        • Bir spatula kullanarak pankekinizi ters çevirin ve diğer yüzünün de pişmesini sağlayın.
        • Pişirme işlemine harç bitene kadar devam edelim. Ara sıra tavayı yağlamayı unutmayalım ki pankekler yapışmasın.
        • Pişen pankekleri servis tabağına alalım ve üzerine bal dökerek servise hazırlayalım.

        Afiyet olsun!

        Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri neler?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa