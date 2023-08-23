Pankek tarifi ve yapılışı: Pankek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Sabah kahvaltılarının aranan lezzetleri arasında yer alan pankek ülkemizde gün geçtikçe daha sık tüketilir hale gelmektedir. Kolay ve lezzetli bir tarif olması dolayısıyla çalışan ebeveynler tarafından oldukça pratiklik sağlar. Pankek gerek tuzlu gerekse tatlı ile tüketilmeye uygun bir yiyecektir. Bundan dolayı sadece sabah kahvaltılarında değil günün istenilen her öğünü tüketilebilir. Siz de lezzetli pankek yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz pankek tarifi ile damakları şenlendiren lezzette ulaşabilirsiniz.
Pankek tarifinin ortaya çıkışı uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar ilk pankek tarifinin kullanımının 1430’lu yıllarda ortaya çıktığını gösterir. Neolotik Çağ’da kızıl buğdayın öğütülür ve un haline getirilir. Bu işlemin ardından ortaya çıkan un ile pankek yapılır. Tabii pankek yapımı için undan daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulur. Burada yumurta ve keçi sütü unun yanına ilave edilerek ısınan kaya üzerinde pankek yapılır. Roma ve Antik Yunan’da pankeke benzer tarifler ortaya çıkarak tüketilmiştir.
Türk kültüründe akıtma veya krep olarak adlandırılan hamur işinin kalın versiyonu olarak yapılan pankek kahvaltıların yıldızı olarak bilinir. Pankek yapılışı sırasında peynirli ve zeytinli tuzlu karışımlarla çeşitlendirilebilirken; fıstık ezmesi, reçel, çikolata gibi tatlarla da lezzetlendirilip servis edilebilir. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği pankeki özellikle ek gıdaya başlayan bebeklerde severek tüketmektedir. Çocuklar için sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar arayan ebeveynler pankek tarifimizi kullanarak sabah kahvaltısı hazırlayabilir.
Pankek yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Öncelikle pankek tarifinde kullanacağınız tüm malzemelerim taze olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer süt, yumurta gibi ürünler bayat olur ise istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Pankek karışımını güzelce karıştırmalısınız, içerisinde topaklanma kalmamalı. Pişirme sırasında tavaya yağ koymalı ve mutlaka yağın ısınmasını beklemelisiniz. Pankek pişirilirken mutlaka çevrilmelidir. Eğer pişirme süresi boyunca çevirme işlemine dikkat etmezseniz pankekleriniz tavaya yapışabilir. Bu durumun olmasını engellemek için zamanında çevirme yapmalısınız.
Pankek Malzemeleri
Pankek hamuru için:
Pişirmek için:
Servis için:
3 yemek kaşığı bal veya tatlandırmak için dilediğiniz reçel çeşitlerini kullanabilirsiniz.
Pankek Nasıl Yapılır?
Afiyet olsun!