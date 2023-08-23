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Pankek tarifinin ortaya çıkışı uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Yapılan araştırmalar ilk pankek tarifinin kullanımının 1430’lu yıllarda ortaya çıktığını gösterir. Neolotik Çağ’da kızıl buğdayın öğütülür ve un haline getirilir. Bu işlemin ardından ortaya çıkan un ile pankek yapılır. Tabii pankek yapımı için undan daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulur. Burada yumurta ve keçi sütü unun yanına ilave edilerek ısınan kaya üzerinde pankek yapılır. Roma ve Antik Yunan’da pankeke benzer tarifler ortaya çıkarak tüketilmiştir.

Türk kültüründe akıtma veya krep olarak adlandırılan hamur işinin kalın versiyonu olarak yapılan pankek kahvaltıların yıldızı olarak bilinir. Pankek yapılışı sırasında peynirli ve zeytinli tuzlu karışımlarla çeşitlendirilebilirken; fıstık ezmesi, reçel, çikolata gibi tatlarla da lezzetlendirilip servis edilebilir. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği pankeki özellikle ek gıdaya başlayan bebeklerde severek tüketmektedir. Çocuklar için sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar arayan ebeveynler pankek tarifimizi kullanarak sabah kahvaltısı hazırlayabilir.

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Pankek yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunur. Öncelikle pankek tarifinde kullanacağınız tüm malzemelerim taze olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer süt, yumurta gibi ürünler bayat olur ise istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Pankek karışımını güzelce karıştırmalısınız, içerisinde topaklanma kalmamalı. Pişirme sırasında tavaya yağ koymalı ve mutlaka yağın ısınmasını beklemelisiniz. Pankek pişirilirken mutlaka çevrilmelidir. Eğer pişirme süresi boyunca çevirme işlemine dikkat etmezseniz pankekleriniz tavaya yapışabilir. Bu durumun olmasını engellemek için zamanında çevirme yapmalısınız.

Kaç kişilik: 4-5 kişilik

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:20 dakika

Kalori: 1 adet için 260/kcal

Pankek Malzemeleri

Pankek hamuru için:

2 adet oda sıcaklığında yumurta

½ su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

1,5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Pişirmek için:

2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Servis için:

3 yemek kaşığı bal veya tatlandırmak için dilediğiniz reçel çeşitlerini kullanabilirsiniz.

Pankek Nasıl Yapılır?

Pankek yapımı için derin bir karıştırma kabı alalım.

Karıştırma kabı içerisine 2 yumurtayı kıralım ve yarım su bardağı şekeri ekleyelim.

Ardından şekerin erimesini ve kıvam almasını sağlamak için iyice çırpalım. Bu aşamada mikserden yardım alabilirsiniz.

Hazırladığımız yumurtalı karışımın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı sütü yavaşça ekleyelim.

Eklediğimiz malzemeleri tekrar güzelce çırpalım.

2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 tutam tuzu karışıma ilave edelim.

Pürüzsüz kıvama ulaşana dek karışımı çırpalım.

Pankeki pişirmek için krep tavasına Ayçiçek yağı sürelim ve ocağın altını açalım.

Isınan tavaya kepçe yardımı ile pankek hamurundan dökelim. Kepçe kullanmanız mümkün değilse Türk kahvesi fincanı kullanabilirsiniz.

Ocağın altını kısarak tavaya döktüğünüz harcı göz göz olana kadar pişirin.

Bir spatula kullanarak pankekinizi ters çevirin ve diğer yüzünün de pişmesini sağlayın.

Pişirme işlemine harç bitene kadar devam edelim. Ara sıra tavayı yağlamayı unutmayalım ki pankekler yapışmasın.

Pişen pankekleri servis tabağına alalım ve üzerine bal dökerek servise hazırlayalım.

Afiyet olsun!

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