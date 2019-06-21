Sude Burcu kimdir?

Survivor'da sona yaklaşırken heyecan devam ediyor. Herkesin merakla seyrettiği Survivor'da elenen Sude Burcu oldu. Sude'nin hayatı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte sizler için derledik. Sude Burcu'nun hayatı

SUDE BURCU'NUN BİYOGRAFİSİ



11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.