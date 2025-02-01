Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sudan'daki saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Sudan'da Hızlı Destek Güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti

        Sudan'da Hızlı Destek Güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti. Sudan'daki iç savaş uzun zamandır sürerken, sivillerin yaşamı oldukça kötü yönde etkileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sudan'daki saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesine yaptığı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        İaysir, X platformundaki paylaşımında, "Bugün Umdurman'daki Sabrin Pazarı'nda isyancı HDK milisleri tarafından yapılan ve aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda masum sivilin ölümüne neden olan hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

        Sudan hükümetinin bu "terör saldırısından" ve diğer bölgelerde daha önce yapılan saldırılardan etkilenen tüm mağdurların ailelerinin yanında olduğunu belirten İaysir, uluslararası toplum ile insan hakları örgütlerini HDK'yi "terör örgütü" olarak sınıflandırmaya çağırdı.

        REKLAM

        İaysir, "toplu katliamdan ve bu iğrenç suçtan" sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

        Saldırıda 61 kişi öldü

        Öte yandan, Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, saldırı, HDK'nin yeni bir "katliamı" olarak nitelendirildi.

        Açıklamada, kasıtlı topçu bombardımanı sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği, 65'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

        Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, sağlık personeli, yaralıları tedavi etmek için bölgedeki en-Nev Hastanesi'ne gitmeye çağırıldı.

        Sudan'daki savaş

        Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

        Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

        Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

        Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Habertürk Anasayfa