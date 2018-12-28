Sudan'da ekmek, yakıt gibi temel tüketim kalemlerindeki aşırı zamlar nedeniyle bir haftadan fazladır süren gösterilerde ölenlerin sayısı 19’a, yaralananların sayısı 406’ya yükseldi.

Sudan Enformasyon Bakanı Bişara Cuma Arur, düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığının protesto edildiği eylemlerin başlangıçta barışçıl olduğunu, polisin müdahale etmediğini ancak gösterilerin zamanla şiddet ve aşırılığa dönüştüğünü ifade etti.

"Ajandalarını uygulamak için bazı iç ve dış mihrakların bu olaylardan çıkar sağlamaya çalıştığını" söyleyen Arur, gösterilerde şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını ve yaralıların durumun iyi olduğunu bildirdi.

AA'nın Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya dayandırdığı habere göre; yaşamını yitirenlerin 3’ü Kuzey, 5’i Nil Nehri, 6’sı Gadarif, 3’ü Beyaz Nil eyaletinden, 2’si de güvenlik güçlerinden.

"15 OCAK’TAN SONRA EKMEK, YAKIT VE NAKİT SIKINTISI ÇÖZÜLECEK"

Kayıpların bir kısmının dükkan sahipleri ile yağmacılar arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını aktaran Arur, "Birkaç vilayette şiddetlenen son gösterilerin kamu ve şahıs mallarına açık zararları oldu. Zararların telafisi için komisyonlar kuruldu ve gereği yapılacak." dedi.

Hükümetin krizden çıkmak için tedbirlerini aldığını belirten Arur, "Sorunlar geçmişte kalacak. 15 Ocak’tan sonra ekmek, yakıt ve nakit sıkıntısı çözülecek." diye konuştu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YOLU SANDIKTAN GEÇİYOR"

Rejim değişikliği isteyenlere de seslenen Arur, bunun yolunun sandıktan geçtiğini söyledi.

Arur, "Siyasi anlaşmazlıklar yüzünden ülkemizi yıkamayız. Siyasi arenada olmak kaydıyla rejim değişikliği istemek herkesin hakkıdır ancak bunun yolu da sandıktan geçer." ifadesini kullandı.

Okulların ne zaman açılacağıyla ilgili soru üzerine Arur, 1 Ocak Bağımsızlık Günü’nden sonra olarak düşünüldüğünü belirtti.

Arur ayrıca, "Medyanın sağlıklı bir ortamda ilerlemesini, profesyonelce ve yüksek güvenilirlikle çalışmasını istiyoruz. Basın mensuplarını gerçekleri aktarmaya ve halkı tahrik etmekten uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve ertesi gün başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

MUHALİFLERDEN "MİLYONLUK GÖSTERİ" ÇAĞRISI

Sudan’da hayat pahalılığının ve giderek derinleşen ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler 10'uncu gününe girerken, muhalifler cuma namazından sonra ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yoğun paylaşılan mesajlarda, “#28 Aralık_Milyonluk_Cuma” ve “#Sudan_protestolar” hashtagleri ile halktan sokağa çıkması istendi.

Paylaşımlarda, "Özgür devrimcileri ve meslek sendikalarını, cuma namazından sonra tüm semt, meydan ve çarşılarda 'Cuma İntifadası'na bekliyoruz. Parti ve bölge ayrımı yapmaksızın. Hepimizin tek hedefi diktatörlük düzenini yıkmak." ifadelerine yer verildi.