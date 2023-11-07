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        Haberler Sağlık Sudan'da 1,5 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya

        Sudan'da 1,5 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya

        Sudan'da 5 yaşının altındaki yaklaşık 1 milyon 650 bin çocuğun, akut yetersiz beslenme sorunu yaşaması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:36 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:36
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        Sudan'da çocuklar akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya
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        Birleşmiş Milletlerin (BM) 15 kuruluşu, bölgesel kuruluşlar ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından oluşan küresel ve çok ortaklı bir girişim olan ve gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyle ilgili veriler sunan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Sudan'a ilişkin bir analiz yazısı yayımladı.

        Analize göre ekim-kasım döneminde Sudan'da nüfusun neredeyse yarısına tekabül eden 5 milyon 830 bin kişi, yüksek seviye olarak sınıflandırılan 3 veya üzeri düzeyde akut gıda güvensizliği yaşıyor.

        Kronik açlıktan daha şiddetli olan akut gıda güvensizliği yaşayanların sayısının, Nisan-Temmuz 2024 döneminde 7 milyon 100 bin kişiye çıkması bekleniyor.

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        Temmuz 2023-Haziran 2024 döneminde Sudan'da 5 yaşın altındaki yaklaşık 1 milyon 650 bin çocuğun, akut yetersiz beslenme sorunu yaşayacağı tahmin ediliyor.

        Aynı dönemde, 870 bin hamile veya emziren kadının akut yetersiz beslenme sorunu yaşayacağı değerlendiriliyor.

        BM Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan yazılı açıklamada, selden etkilenen bölgeler, su kaynaklı hastalıkların yayılması ve gıdaya erişimin kısıtlanması nedeniyle en yüksek risk taşıyan bölgelerden sayılıyor.

        WFP Güney Sudan Direktörü Mary-Ellen McGroarty, "Sudan'da yetersiz beslenmede son derece endişe verici bir artış" olduğunu bildirdi.

        McGroarty, "Suyla bulaşan hastalıkların yayılması, insani yardım kuruluşlarının yetersiz beslenmeyi önlemek ve tedavi etmek için yürüttüğü çalışmaları sekteye uğratıyor ve bu durumdan en ağır şekilde etkilenenler de küçük çocuklar oluyor" ifadesini kullandı.

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