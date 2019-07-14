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SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI

Ariel Vromen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Suçlu filminin oyuncu kadrosunda Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds yer alıyor.

SUÇLU FİLMİ KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds),gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.