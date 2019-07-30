Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler? Suç Çetesi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram ve Suç dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Kanlı Dövüş filminin detayları...

SUÇ ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1949 Los Angeles kenti zalim ve doğuştan kalpazan Mickey Cohen'in (Sean Penn) kontrolü altındadır. Uyuşturucu, silah ve kadın ticaretini tek elden yürüten Cohen, güçlü mafya adamlarının yanı sıra yerel polisi ve hatta politikacıları da arkasına almıştır. Los Angeles Polis Departmanında kimse karşısına çıkmaya cesaret edemezken birime dışarıdan destek vermekle görevlendirilen Teğmen John O'Mara (Josh Brolin) and Jerry Wooters (Ryan Gosling),Cohen'in işlerine çomak sokmayı becerebilecek midir?

Suç ve dram türlerini harmanlayan filmin yönetmenliğini Ruben Fleischer üstleniyor. Oyuncu kadrosu ise Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin ve Sean Penn gibi yıldızlardan bir araya geliyor.