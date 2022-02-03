Şubat ayı kira zammı ne kadar? 2022 yılı Ocak ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının uzun süredir ev sahipleri kira zammı artış oranını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Şubat ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2022 ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Bilindiği üzere kira zamları bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen TÜFE artış oranı dikkate alınarak yapılıyor. Yani 2021 Şubat ayında kontrat imzalayan ve bu yıl kontratını yenileyecek kiracılar bir önceki yılın "Ocak" ayına göre bu yıl ki Ocak ayı sonunda gerçekleşen enflasyon oranını dikkate alarak kontratlarını yenileyecekler.

TÜİK tarafından açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon oranına göre; TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

Buna göre 1000 (Bin) TL kira için geçtiğimiz yıl Şubat ayında kontrat imzalayan bir kiracı, bu yıl kontratını bin 486 liraya yenileyebilecek.