04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat ayı kaç çekiyor 2020 soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Tam yıl ve artık yıl" olarak nitelendirilen Şubat ayında, belirli yıllarda Şubat ayı 28 gün değil 29 çeker. Bunun nedeni ise, aslında bir yılın 365 gün değil 365,242 yıl olması. 2020 Şubat ayında dair detaylar haberimizde...
ŞUBAT AYI KAÇ YILDA BİR 29 GÜN ÇEKER?
Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün),tam yıllarda 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl),Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.
ŞUBAT AYI KAÇ GÜN? 2020
Yukarıdaki hesaplamalar 2019 yılı için uygulanacak olursa; 2020 4'ün katı değildir ve 400'e kalansız bölünmez bu yüzden artık yıl değildir. Yani 2019 yılında Şubat ayı 28 gün.
ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?
Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:
1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.
Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:
1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:
Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.
Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.
2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez
Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.
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