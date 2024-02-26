Şubat ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Birçok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Merakla beklenen Şubat ayı enflasyon oranı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96 oldu. İşte, 2024 Şubat ayı enflasyon beklenti tahmini anketi ile ilgili ayrıntılar...