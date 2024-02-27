Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!

TARAFTARLA BARIŞTI

Bu sezon kaçırdığı goller nedeniyle zaman zaman eleştirilen, geçen haftalarda ise sık top kaybı yaptığı gerekçeleriyle taraftarın tepkisini çeken Kerem, kariyerinde birçok defa olduğu gibi bir kez daha eleştirilere golleriyle yanıt verdi.