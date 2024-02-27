Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ı galibiyete taşıyan isim yine Kerem Aktürkoğlu oldu. Icardi'nin cezası nedeniyle tribünde olduğu karşılaşmada iki gol birden atan Kerem, hem saha içi hem saha dışında ustalık dönemini geçiriyor
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Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ı Kerem Aktürkoğlu sırtladı. Liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların iki golünü birden atan Kerem, ligdeki gol sayısını da 11'e yükseltti.
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ICARDI'Yİ UNUTMADI
Saha içinde en iyi anlaştığı partner olan Mauro Icardi'nin olmadığı müsabakada gol yükünü sırtlanan milli futbolcu gol sevinçlerinden sonra da Arjantinli yıldızı unutmadı.
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MKE Ankaragücü maçı nedeniyle PFDK'dan bir maçlık ceza alan Icardi, müsabakayı tribünde takip ederken Kerem de golden sonra Arjantinli golcüyle özdeşleşen sevinci yaptı. Icardi de tribünde bu anları gülümseyerek takip etti.
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43 MAÇIN 39'UNDA OYNADI
Bu sezon 43 maça çıkan Galatasaray'da temmuz ayından beri oynayan Kerem, en çok forma giyen ikinci isim oldu. Cezası nedeniyle bir maç kaçıran, milli maç arasında ameliyat olmasına rağmen sahalara geri dönen milli futbolcu, kadroya alındığı 42 resmi maçın 41'inde forma giydi.
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FORMAYI ZAHA'DAN KAPTI
42 resmi maçta oynayan Barış Alper Yılmaz'dan sonra en çok süre alan ikinci futbolcu olan Kerem Aktürkoğlu, formayı da Wilfried Zaha'dan kaptı.
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Geçen sezon yıldızlaştığı sol kenara transfer edilen İngiliz oyuncunun kadroya katılması sonrasında Mauro Icardi'nin arkasında 10 numara pozisyonunda da görev yapan Kerem, haftalar ilerledikçe esas bölgesine geri döndü.
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GALATASARAY'IN EN GOLCÜ İKİNCİ İSMİ
Bu sezon Süper Lig'deki 26 maçta attığı gol sayısını 11'e yükselten ve en üst liglerdeki en golcü sezonunu geçiren Kerem, aynı zamanda Galatasaray'ın da en skorer ikinci oyuncusu durumunda.
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23 maçta 14 gol kaydeden Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olurken bu ikili, tüm kulvarlarda ise 34 gol üretti. Galatasaraylı futbolcular bu sezon tüm kulvarlarda 90 gol atarken bunların yüzde 37'si Kerem ile Icardi'den geldi.
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LİDERLİK YAPIYOR
Geçen sezon getirildiği kaptanlık görevinin altından başarıyla kalkan Kerem Aktürkoğlu bu sezonda da takımın liderlerinden biri oldu. Icardi ve Mertens başta olmak üzere yabancı oyuncular ile iyi anlaşan 26 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına saha dışında da yol gösteren isimlerden.
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TARAFTARLA BARIŞTI
Bu sezon kaçırdığı goller nedeniyle zaman zaman eleştirilen, geçen haftalarda ise sık top kaybı yaptığı gerekçeleriyle taraftarın tepkisini çeken Kerem, kariyerinde birçok defa olduğu gibi bir kez daha eleştirilere golleriyle yanıt verdi.
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USTALIK DÖNEMİ
Antalyaspor karşısında takımını sırtlayan milli futbolcu müsabakanın ardından üçlü çektirirken taraftarlara mesaj vermeyi de unutmadı.
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SAHA İÇİ MESAJI VERDİ!
Saha dışında oluşan gündemlere kulak tıkamaları gerektiğini hatırlatan Kerem "Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermemeliyiz. Olanları görüyoruz. Sahada kalmaya odaklanıyoruz. Saha içinde herkese cevap veriyoruz. Sezon sonu inşallah hak eden şampiyon olacak. Kupayı kaldıran biz olacağız" ifadelerini kullandı.
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ÇİFTER ÇİFTER ATIYOR!
Dünkü karşılaşmada iki golle yıldızlaşan Kerem bu sezon dördüncü kez bir maçta iki gol birden üretti.
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Daha önce Samsunspor, Trabzonspor, İstanbulspor karşılaşmalarında da iki gol birden atan Kerem, hat-trick'in de kıyısından döndü.
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59. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu üst direğen nişanlayan Kerem, profesyonel kariyerinde ilk kez bir penaltı atışından yararlanamamış oldu.