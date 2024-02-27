O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!

Bursa'da tüyler ürperten olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.

BİR ÇOCUK TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.