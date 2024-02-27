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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası! - Son dakika Bursa haberleri

        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!

        Bursa'da, çocuklar arasında sokakta çıkan kavgada bıçaklanan 13 yaşındaki Abdullah A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası gözaltına alınan 13 yaşındaki E.U. tutuklandı, aynı yaştaki H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:22
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        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
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        Bursa'da tüyler ürperten olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi.

        İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

        KALBİNDEN, BÖBREĞİNDEN BIÇAKLADI

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U. (13), Abdullah A.'yı (13) kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

        6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.

        BİR ÇOCUK TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

        Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Bursa
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