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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, çeyrek final maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Başkent ekibi karşısında kadroda küçük çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:01
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'ne konuk olacak.

        • 2

          Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

        • 3

          Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.

        • 4

          A.GÜCÜ-F.BAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

          Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmazken, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de Ankara'ya götürülmedi.

        • 6

          Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        • 7

          İrfan Can Eğribayat

        • 8

          Osayi

        • 9

          Bonucci

        • 10

          Djiku

        • 11

          Oosterwolde

        • 12

          Krunic

        • 13

          Mert Hakan Yandaş

        • 14

          Cengiz Ünder

        • 15

          Szymanski

        • 16

          Tadic

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          Batshuayi

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