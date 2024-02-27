Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, çeyrek final maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Başkent ekibi karşısında kadroda küçük çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'ne konuk olacak.
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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
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Ankaragücü ise üçüncü turda Arguvan'ı 2-0, dördüncü turda İskenderunspor'u 3-1, beşinci turda Çaykur Rizespor'u 3-1 ve son 16 turunda ise 24 Erzincanspor'u ise 5-1 mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.
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A.GÜCÜ-F.BAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King kadroya alınmazken, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de Ankara'ya götürülmedi.
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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
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İrfan Can Eğribayat
- 8
Osayi
- 9
Bonucci
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- 10
Djiku
- 11
Oosterwolde
- 12
Krunic
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- 13
Mert Hakan Yandaş
- 14
Cengiz Ünder
- 15
Szymanski
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- 16
Tadic
- 17
Batshuayi