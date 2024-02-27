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        Haberler Gündem Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu - Güncel haberler

        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Can Aki, arkadaşları ile yaşadığı evde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:35
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        Mustafa, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu
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        Olay, Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi 2 No'lu Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

        Mustafa Can Aki, bir süredir birlikte yaşadığı 2 arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalbinin durduğu belirlenen Aki, masaj yapılarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aki, buradaki müdahaleye rağmen de hayata döndürülemedi. Aki'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, 2 arkadaşının ifadesine başvuruldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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