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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Tunç'tan son dakika açıklama: Kira zam tavanı... - Ekonomi haberleri - Emlak Haberleri

        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasıyla ilgili, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:32 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:41
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        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 2 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

        Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

        "Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır. Ev sahibi ve kiracı arasında arabulucu sistemini başlattık. Bu konudaki tartışmaları bir nebze aşağı çektik."

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