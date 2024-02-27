Son dakika haberi Derbide deplasman taraftarı kararı!
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü yapılacak derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisi alınacak.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbi maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
KRİTİK DERBİ
Zirve yarışında büyük önem taşıyan mücadelede Beşiktaş, lider Galatasaray'ı saat 19.00'da ağırlayacak. Mücadelede tüm biletlerin satışa çıkar çıkmaz kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor.