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Şubat ayı doğalgaz fiyatları belli oldu

BOTAŞ’ın, milyonlarca ailenin merakla beklediği şubat ayı doğalgaz tarifeleri belli oldu. Şirket, ocak ayı doğalgaz tarifelerini korudu ve gaz fiyatlarında değişiklik yapmadı. Konutlara satılan her 1000 metreküp doğalgazın fiyatı, (KDV ve ÖTV hariç),bin 251 TL olarak korundu. BOTAŞ’ın, Rus enerji devi Gazprom’la yaptığı gaz fiyatının düşürülmesine ilişkin görüşmelerden alınacak sonuç, gerek bu yıl gerekse de gelecek kış aile bütçelerini doğrudan etkileyecek. Sektör uzmanları, Rusya’nın, en büyük “müşterileri” arasında yer alan Türkiye’ye, Avrupa’ya göre daha pahalı doğalgaz sattığına işaret ederek, “İndirim kaçınılmaz” görüşünü dile getirdi.

31.01.2020 - 09:19 | Güncelleme:
doğalgaz fiyatı

Türkiye, doğalgaz ithalatçısı bir ülke olarak öne çıkıyor. 50 milyar metreküp dolayındaki yıllık tüketiminin önemli bölümü boru hatları üzerinden Rusya, İran ve Azerbaycan’dan karşılıyor. ABD, Katar ve Cezayir’den de LNG satın alıyor. Doğalgaz, konutlarda olduğu kadar elektrik üretiminde ve sanayide de çok yoğun olarak kullanılıyor. 2018 yılında yaşanan kur şokunun ardından doğalgaza ve elektriğe yapılan yüksek oranlı zamlar, sanayide ve elektrik üretiminde maliyetleri artırdı; konutlarda hane halkının enerji giderinin katlanmasına yol açtı.

KIŞ FATURASI

Kış mevsiminde tüketimin artmasıyla birlikte aile bütçesini zorlayan doğalgazda, her kesimden “indirim” talepleri gündeme geldi. Gazda vergi indirimi önerilerinin de dillendirildiği bu ortamda gözler, BOTAŞ’a ve şubat ayı doğalgaz tarifelerine çevrildi.
Milyonlarca abonenin merakla beklediği şubat ayı gaz tarifeleri belli oldu. Konutlara satılan her 1000 metreküp doğalgazın fiyatı, (KDV ve ÖTV hariç),bin 251 TL olarak korundu. Elektrik üretimi amaçlı gazın fiyatı bin 600 TL olarak ilan edildi. OSB’lere satılan gazın fiyatı bin 542 TL olarak devam edecek. Sanayiye, doğalgaz satış fiyatı ise bin 550 TL.

UCUZ GAZ MÜMKÜN MÜ?

Peki, daha ucuz gaz mümkün mü? Bu soruyu sektöre yönelttik. Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın, Rus enerji devi Gazprom’la gaz fiyatının düşürülmesi için görüştüğünü belirterek, “Rusya, en büyük müşterileri arasında yer alan Türkiye’ye, Avrupa’ya göre daha pahalı doğal gaz satıyor. TürkAkım da devreye girdi. Bu hatla birlikte transit ülke riski ve maliyetleri ortadan kalktı. Rusya’nın, indirim yapması hem gerekli hem de kaçınılmaz” dedi.

'SERBESTLEŞME ÖNEMLİ'

Kaynaklar, Avrupa ülkelerinin “gazın gaz”la rekabetinin önü açtıkları için de ucuz gaza ulaşabildiklerini belirterek, “Türkiye, böyle fiyata ve piyasa dinamiklerine duyarlı bir yapı oluşturamadı. Uzun dönemli, petrol fiyatına bağlı gaz alım anlaşmaları fiyat esnekliğini önlüyor. Bu da sonuçta tüketiciyi etkiliyor” dedi.

SÜBVANSİYON VAR MI?

Kaynaklar, BOTAŞ’ın her 1000 metreküp doğalgaz ortalama ithalat fiyatının 250-255 dolar aralığında bulunduğunu belirterek, “Sadece gaz maliyeti bin 500 TL. Buna, işletme ve diğer giderler dahil değil. BOTAŞ, konutlara gazı bin 251 TL’den satıyor. Aradaki fark, sübvansiyondur” dedi.

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