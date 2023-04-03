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Haberler Gündem Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Suadiye İstasyonu Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesine Yakın Mı?

Suadiye Marmaray durağı nerede? Marmaray Suadiye istasyonuna nasıl gidilir?

Açılışı ile İstanbullular için uzun süre gündem olan, İstanbul’un köprü trafiğinden kaçmak isteyenlerin ilk durağı olan Marmaray sistemi uzun duraklı raylı sistemiyle en rahat ve hızlı toplu ulaşım araçlarının başında geliyor. İstanbulluları Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na deniz altından kurulan raylı bir sistemle ulaştıran Marmaray’la seyahat etmek isteyenler gidecekleri durağa en kolay ulaşım için internetten yol tarifi araştırması yapmaya devam ediyor. İşte, en çok sorulan Suadiye Marmaray durağı Nerede? Marmaray Suadiye istasyonu Nasıl gidilir, Bağdat Caddesine Yakın Mı? sorularının cevapları

Giriş: 03.04.2023 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Suadiye İstasyonu Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesine Yakın Mı?
HABERTURK.COM

Gebze – Halkalı ve Ataköy – Pendik hatlarıyla uzun bir raylı sistemden oluşan Marmaray’la Suadiye’den İstanbul’un farklı noktalarına gitmek isteyen ya da İstanbul’un farklı noktalarından Suadiye’ye gitmek isteyenler Suadiye Marmaray Durağı’nın nerede olduğunu merak ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Suadiye Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Suadiye İstasyonu Nasıl Gidilir, Bağdat Caddesine Yakın Mı? Sorularının merak edilen tüm cevaplarını bir araya getirdik.

Suadiye Marmaray Durağı Nerede?

Suadiye Marmaray Durağı’nın nerede olduğunu merak edenler bu sorunun cevabını sormaya devam ediyor. Suadiye Marmaray durağı, Marmaray hatları arasındaki yer alan tüm seferlerde bulunan bir durak olarak karşımıza çıkıyor. Kadıköy tarafından binildiğinde Yedinci sırada yer alan Suadiye durağı, Bostancı durağından da hemen sonra gelir. Erenköy’den bindiğinizde ise bir durak sonra Suadiye durağına varabilirsiniz. Suadiye Marmaray durağı merkezi konumu nedeni ile dolmuş ve otobüs duraklarına da yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

Suadiye Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Suadiye Marmaray İstasyonu’na nasıl giderim sorusu da en sık sorulan sorular arasında yer alır. Gideceğiniz yere göre Suadiye Marmaray durağı yol tarifi değişiklik göstermektedir.

Suadiye Marmaray Durağı Bağdat Caddesine Yakın Mı?

Suadiye Marmaray durağı Bağdat Caddesi’ne oldukça yakındır. Marmaray’da Suadiye duraklarından geçen bir sefere bindiğinizde Suadiye durağında inmelisiniz. İstasyon çıkışında yürüme mesafesinde Bağdat Caddesi’ne ulaşabilirsiniz.

Suadiye Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Suadiye Marmaray durağını kullanarak seyahat etmek isteyen kişilerin merak ettiği konulardan biri de sefer saatleri. Marmaray günde yüzbinlerce İstanbulluyu farklı noktalara hızlı bir şekilde taşıyan bir toplu ulaşım aracı olduğu için sefer saatleri oldukça sıktır. Özellikle mesai saatleri içerisinde sefer sayıları daha da artar. Suadiye durağından hareket etmek isteyen kişiler için genel olarak 6 ila 7 dakikada bir tren geçiyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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