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Dünyaya su ürünleri ihracatçıları tarafından "Türk somonu" olarak satılan balıklar, hayatlarına tatlı suda başlıyor. Göllerde kurulu çiftliklerde yumurtadan çıkan balıklar, 1 kilogram ağırlığa ulaştığında denizde kurulu çiftliklere taşınıyor. Doğal yemlerle beslenen ve yaklaşık 7 ay sonra istenilen büyüklüğe ulaşan balıklar, daha sonra paketleme tesislerine gönderiliyor.

2 SOMONDAN 1'İ RUSYA'YA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı açıklamada, geçen yıl ihracatta milyar dolar sınırını aşan su ürünleri sektöründe levrek, çipura ve alabalığın yanında satışı hızla artan somonun da dikkat çekici bir büyüme sergilediğini bildirdi.

Dünya pazarında "Türk somonu" olarak pazarladıkları bu balığın ihracatının 2019'da önceki yıla göre yüzde 7 artarak 29 milyon dolara yükseldiğini dile getiren Kızıltan, bu satışın 16 milyon dolarlık bölümünün Rusya'ya yapıldığını, öne çıkan diğer pazarların da 8 milyon dolarla Vietnam ve 3,5 milyon dolarla Japonya olduğunu aktardı.

Somonun dünyada bilinen bir balık olması dolayısıyla pazarlanmasının daha kolay, talebinin de yüksek olduğunu dile getiren Kızıltan, "Türk somunuyla atağa geçmiş durumdayız. Türkiye'nin Karadeniz somonu ihracatı 29 milyon dolara ulaştı. Genele bakıldığında henüz küçük gözükse de somon, sektörde geleceği olan bir tür. İlerleyen yıllarda kalitesinde ve pazarlanmasında herhangi bir sorun yaşanmazsa bu rakamın katlanarak artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"TERECİYE TERE SATTIK"

Türkiye'nin önemli su ürünleri ihracatçılarından Group Sagun'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun da Sinop'un Gerze ilçesinde 3 yıldır Karadeniz somonu yetiştirdiklerini söyledi.

Somonun yüzde 95'inin ihracata gittiğini ifade eden Sagun, "Biz geçen yıl Kanada'ya dahi somon gönderdik, tabiri caizse tereciye tere sattık. Bu alanda dünyanın önde gelen üreticileri olan Norveç ve Şili'yle rekabet ediyoruz. Japonlar ve Ruslar bizim somonumuzu beğendi ve tam not verdi." dedi.

Karadeniz somonunun pazarlanırken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sagun, şöyle konuştu:

"Karadeniz çok bakir bir bölge. Buranın bozulmaması lazım. Özellikle Japon pazarı buna çok önem veriyor. Kalite standardını tutturmamız lazım. Bu balığını pazarlanmasında hiç sorun yaşamayız. Et ve tavuk dünyada serbest dolaşamıyor. Bazı yasaklar var. Dünyada serbest dolaşan tek protein kaynağı balık. Eğer doğru maliyetle doğru ürünü üretirseniz tüm dünya pazar."