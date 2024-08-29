Su seviyesi düşen Gölköy Baraj Gölü'nde yarım ada oluştu
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı. Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.
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Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68'e düştü.
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Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi.
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Suyun azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.
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4 AYLIK İÇME SUYU KALDI
Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.
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Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu.
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Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi havadan görüntülendi.
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