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Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Su içmek, vücudumuz için hayati bir durum. Her daim su tüketmek yararlı bir şey olsa da bazı zamanlarda, diğer durumlara göre daha da önemli olabiliyor çünkü bu zamanlarda vücudumuzun sudan gelecek desteğe ayrıca ihtiyacı oluyor. Eğer gün içerisinde çok fazla su tüketemiyorsanız en azından bu zamanlara dikkat ederek, vücudunuzu destekleyebilirsiniz.

Giriş: 10.01.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ACIKTIĞINIZI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE

    Çoğu insan acıktığını düşünse de aslında susamıştır. Beyin bu tetikleyicileri aynı zanneder. Bu yüzden acıktığınızı düşündüğünüzde önce bir bardak su için. Ardından, yeme dürtüsünü tatmin edip etmediğini görmek için kendinize birkaç dakika verin.

  • UYANDIĞINIZDA

    Vücudunuz gece boyunca oruç tutar bu yüzden sabah uyanır uyanmaz bir bardak su içmek çok yararlıdır. Hatta basit ve hızlı bir başlangıç ​​için antioksidan, C vitamini ve potasyumun parlak bir şekilde artması için sabah suyunuza yarım limon sıkabilirsiniz.

  • TERLEDİĞİNİZDE

    Sizi terleten herhangi bir şey - sauna veya jakuzi, sıcak, bunaltıcı bir günde dışarıda geçirilen zaman - vücudunuzun sıvı kaybetmesine neden olur. Kaslarınız ısınırken, vücudunuz ısıyı atmak için terler. Bol su tüketmek, vücudunuzun soğumasını sağlar. 

  • EGZERSİZ ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASI

    Diyelim ki zorlu bir antrenmana veya aktif bir etkinliğe hazırlanıyorsunuz. Bu durumda, şişkinlik hissi yaşamamak için performanstan hemen önce bol su tüketmek yerine, performansa giden günlerde düzenli olarak su içmelisiniz.

    Orta düzeyde egzersizler için başlamadan 30 dakika önce bir bardak su içmeyi deneyin. Ter yoluyla su ve elektrolit kaybettiğinizden, vücudunuzu nemli tutmak ve kaybedilen sıvıları yenilemek için egzersiz sırasında ve sonrasında da su tüketmelisiniz.

  • HASTA OLDUĞUNUZDA

    Su tüketmek, hasta olduğunuzda iyileşmenin anahtarıdır. İshal, kusma ve ateş gibi belirtiler aşırı su kaybına neden olabilir. Hastalığın ilk belirtisinde, özellikle aç değilseniz, bol su için. Alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

  • REGL DÖNEMİ ÖNCESİ VE SIRASINDA

    Regl öncesi ve sırasında bol su içerek adet öncesi rahatsızlığı hafifletebilir ve şişkinliği azaltabilirsiniz. Krampların veya baş ağrılarının en büyük nedenlerinden biri dehidrasyon yani susuzluktur.

    Dismenore (çok ağrılı menstrüasyon) olan genç kadınlar üzerinde yakın zamanda yapılan bir araştırma, daha fazla su içmenin regl döngülerini kısalttığını, pelvik ağrıyı hafiflettiğini ve ağrı kesici ihtiyacını azalttığını buldu.

  • GÜN ORTASINDA ENERJİNİZ TÜKENDİĞİNDE

    Öğleden sonra enerjiniz düşmeye başladığında bir bardak su içmek; ruh halinizi, enerjinizi ve hafızanızı doğrudan ve olumlu şekilde etkiler.

  • BAŞINIZ AĞRIDIĞINDA

    En önemli baş ağrısı tetikleyicilerinden biri susuzluktur. Özellikle migren eğilimliyseniz, her zaman elinizin altında bir su şişesi bulundurun ve su tüketiminizi takip edin. Bir sancının geldiğini hissederseniz, bir bardak gününüzü kurtarabilir.

  • YEMEK YEMEDEN ÖNCE

    Yemekten önce bir bardak su içmek, kendinizi daha tok hissetmenize ve aşırı yemeyi önlemenize yardımcı olur. Gerçekten de küçük bir çalışma, yemekten önce su içmenin kadın ve erkeklerin daha az yemelerine ve daha önce su içmeyen bir grup kadar tok hissetmelerine yardımcı olduğunu buldu. Araştırmacılar bulgularını Ekim 2018'de Clinical Nutrition Research dergisinde yayınladılar.

  • KİLO VERMEK İSTEDİĞİNİZDE

    Su metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Ortaya çıkan atık yağların ve toksinlerin vücuttan atımını sağlar. Kilo vermek istiyorsanIz, diyetinize su tüketimini de eklemelisiniz. 

    Kaynak:  WebMD, Premium Waters, Everyday Health

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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