Su böreği nasıl yapılır? Yufkadan evde kolayca yapabileceğiniz su böreği tarifi

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Su böreği, her ne kadar yapımı zor olsa da uygulanan farklı teknikler ile hem yapımı kolay hem de muhteşem lezzetiyle sofralarınıza lezzet katıyor. İster misafirlerinizi ağırlarken, ister günlük öğünlerinizde tercih edebileceğiniz bu tarif, yufka kullanımıyla daha da pratik hale geliyor. Peki, Su Böreği Nasıl Yapılır? İşte, yufkadan evde kolayca yapabileceğiniz su böreği tarifi

Su Böreği Nasıl Yapılır?

Hamur için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 1,5 su bardağı su

İç harcı için:

250 gram beyaz peynir

1 su bardağı lor peyniri (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

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Yarım su bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Hamur için unu ve tuzu büyük bir karıştırma kabına alın. Ortasını açın ve yavaş yavaş su ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı, gerektiğinde biraz daha su ekleyebilirsiniz. Hamuru özdeş ve elastik bir kıvam alana kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru bir bezle örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru tekrar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla mümkün olduğunca ince açın. Hamuru açarken arada un serpiştirmek gerekebilir.

Açılan yufkayı yağlı bir tepsiye serin. Üzerine sıvı yağ sürün. Ardından bir sonraki yufkayı aynı şekilde açıp tepsiye serin ve yağlayın. Bu işlemi tüm hamurlar bitene kadar tekrarlayın.

Hazırladığınız iç harcı hazırlamak için beyaz peyniri ufalayın, maydanozu ince doğrayın ve sıvı yağ ile karıştırın.

Tepsinin üzerine serdiğiniz yufkaların üzerine iç harcı yayın. Eğer isterseniz iç harcın üzerine biraz daha sıvı yağ sürüp yayabilirsiniz.

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Son olarak tepsiyi hafifçe sallayarak böreğin kenarlarının düzgün olmasını sağlayın. Tepsiye yerleştirdiğiniz hamurların kenarlarını içe doğru katlayarak böreğin şeklini oluşturun.

Üzerine sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı sürün. İsterseniz susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreğin üzeri kızarana kadar pişirin. Pişme süresi yaklaşık olarak 30-40 dakika olacaktır.

Piştikten sonra fırından çıkarıp biraz dinlendirin. Ardından dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Yalancı Su Böreği Tarifi

Evde börek yapmak, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak bazen hamur açmak herkes için kolay olmayabilir. Hamurun açılmasıyla yaşanan zorluklar, birçoğumuzu börek yapmaktan alıkoyabilir. Bu yüzden hazır yufkadan su böreği tarifi, evde su böreği tarifi uygulamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. İşte, kolay su böreği tarifi arayanlar için yalancı su böreği tarifi:

Malzemeler:

5 adet yufka

250 gram lor peyniri veya beyaz peynir

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt

Tuz

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

İlk olarak fırını 180 derecede önceden ısıtın.

Büyük bir karıştırma kabında lor peyniri veya beyaz peyniri ufalayın. Üzerine yumurtaları kırın ve iyice karıştırın. İsteğe bağlı olarak tuz ekleyebilirsiniz.

Bir başka kapta sıvı yağ, yoğurt ve sütü karıştırın. Bu karışımı hazırlayın.

Yufkaları tezgaha serin. Her bir yufkanın üzerine hazırladığınız sıvı yağlı karışımdan sürün. Ardından yufkaları üst üste dizin.

Üst üste dizdiğiniz yufkaların en üstüne peynirli harçtan yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sıkıca sarın. Daha sonra ruloları istediğiniz büyüklükte dilimleyin.

Dilimlediğiniz ruloları yağlanmış bir fırın tepsisine yan yana dizin. Üzerlerine kalan sıvı yağlı karışımdan sürün. Eğer isterseniz susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, su böreği üzeri kızarana kadar pişirin. Bu genellikle yaklaşık 30-40 dakika sürebilir.

Su Böreği Yapmanın Püf Noktaları

Su böreği yaparken kullanacağınız yufkanın kalitesi önemlidir. Kaliteli bir yufka, böreğin dokusunu ve lezzetini artırır. Mümkünse taze ve ince yufkalar tercih edin.

Yufkaları ıslatırken çok fazla bekletmemeye özen gösterin. Yufkaların sulu olması gerekir ancak fazla bekletilirse yırtılabilirler veya hamur gibi olabilirler. Yufkaları hızlıca ıslatıp kullanmaya çalışın.

İç harcın kıvamı önemlidir. Peynir, yumurta ve yoğurdu güzelce karıştırın ve homojen bir kıvam elde edin. İç harcın sulu olmamasına dikkat edin, aksi halde börek fazla yumuşak olabilir.

Yufkaları iç harç ile doldururken rulo şeklinde sıkıca sarın. Böylece iç harcın yufkanın içine sızması engellenir ve börek daha düzgün bir şekilde pişer.

Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin. Böylece böreğin tepsiye yapışmasını önlemiş olursunuz.

Yufkaların arasına sürülen sıvı yağ ve üzerine dökülen sos, böreğin lezzetini ve yumuşaklığını artırır. İç harcın içine sürdüğünüz yağın yanı sıra, böreğin üzerine de sos sürmeyi ihmal etmeyin.

Önceden ısıtılmış bir fırında, su böreğini orta derecede pişirin. Çok yüksek sıcaklıkta pişirirseniz börek yanabilir veya üzeri çok hızlı kızarabilir. Ayrıca pişirme süresini abartmamaya özen gösterin, aksi halde börek kuruyabilir.

Böreği fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirin. Böylece iç harçın biraz sertleşmesi ve kesim yapmanın daha kolay olması sağlanır.

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