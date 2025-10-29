Su baskınlarını önlemek evde başlar

Özlenen, beklenen yağmurlar sonunda geldi; ancak yağışla birlikte su baskınları da artıyor. Uzmanlara göre sorun sadece yağmur miktarı değil, evlerde ve sokaklarda yaptığımız yanlışlar.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, su baskınlarını önlemek için herkesin dikkat etmesi gereken temel noktaları şöyle sıralıyor:

ISLAK MENDİLLER YAĞ KÜTLESİ OLUŞTURUYOR

Islak mendilleri tuvalete atmayın: Suda çözünmeyen ıslak mendiller, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinde maliyetli hasarlara ve sık tıkanıklıklara yol açar; yağışlı havalarda taşkınları, bodrum su basmalarını ve pompa arızalarını tetikler.

KANALİZASYON SİSTEMİ ÇÖP ATMA YERİ DEĞİL

Islak mendil ve kullanılmış yağlar giderlere atıldığında kanal içinde “fatberg” (yağ kütlesi) oluşur: Bu kütleler hatları tıkar, çevrede ciddi koku kirliliğine neden olur ve yağmurlu havalarda rögarlardan taşmayı artırır.

Evsel atıklarınızı kanalizasyona değil, belediyenin sağladığı katı atık hizmetlerine verin: Kanalizasyon sistemi çöp atma yeri değildir.

ÇALINAN RÖGARLARI BELEDİYEYE BİLDİRİN

Kayıp veya çalınan rögar kapaklarını belediyeye bildirin: Kapaklar, kum, taş ve atıkların kanala düşmesini önler; güvenlik sağlar, kötü kokuların ve hamam böceklerinin sistemden çıkmasını engeller.

SIVI YAĞLARI TUVALETE LAVABOYA DÖKMEYİN İstenmeyen yiyecekler ve yemek artıkları çöpe atılmalı: Lavaboya, gidere veya tuvalete dökmek tıkanıklık ve koku riskini büyütür. KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK TAŞKINLARI ÖNLER Sıvı yağları tuvalete veya gidere asla dökmeyin: Yağlar boru içinde sertleşir, akışa karışan maddeleri üzerine toplayarak tıkanma oluşturur. Sıcak su, giderlerdeki yağ ve gresi eritmez. Uzmanlara göre bu basit kurallara uymak, hem bireysel hem de mahalle ölçeğinde su baskınlarının önüne geçmenin en etkili yolu. Küçük alışkanlıklar, büyük taşkınları engeller.