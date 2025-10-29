Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Su baskınlarını önlemek evde başlar

        Prof. Dr. Mustafa Öztürk Uyarıyor: Taşkına karşı önleminizi evde alın

        Yağışların arttığı bu günlerde su baskını haberleri peş peşe geliyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, küçük görünen hatalı alışkanlıkların kanalizasyonu tıkayıp taşkınlara yol açtığını, basit önlemlerle riskin ciddi ölçüde azaltılabileceğini vurguladı. Esra Toptaş'ın haberi

        Giriş: 29.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su baskınlarını önlemek evde başlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özlenen, beklenen yağmurlar sonunda geldi; ancak yağışla birlikte su baskınları da artıyor. Uzmanlara göre sorun sadece yağmur miktarı değil, evlerde ve sokaklarda yaptığımız yanlışlar.

        Prof. Dr. Mustafa Öztürk, su baskınlarını önlemek için herkesin dikkat etmesi gereken temel noktaları şöyle sıralıyor:

        ISLAK MENDİLLER YAĞ KÜTLESİ OLUŞTURUYOR

        Islak mendilleri tuvalete atmayın: Suda çözünmeyen ıslak mendiller, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinde maliyetli hasarlara ve sık tıkanıklıklara yol açar; yağışlı havalarda taşkınları, bodrum su basmalarını ve pompa arızalarını tetikler.

        KANALİZASYON SİSTEMİ ÇÖP ATMA YERİ DEĞİL

        Islak mendil ve kullanılmış yağlar giderlere atıldığında kanal içinde “fatberg” (yağ kütlesi) oluşur: Bu kütleler hatları tıkar, çevrede ciddi koku kirliliğine neden olur ve yağmurlu havalarda rögarlardan taşmayı artırır.

        REKLAM

        Evsel atıklarınızı kanalizasyona değil, belediyenin sağladığı katı atık hizmetlerine verin: Kanalizasyon sistemi çöp atma yeri değildir.

        ÇALINAN RÖGARLARI BELEDİYEYE BİLDİRİN

        Kayıp veya çalınan rögar kapaklarını belediyeye bildirin: Kapaklar, kum, taş ve atıkların kanala düşmesini önler; güvenlik sağlar, kötü kokuların ve hamam böceklerinin sistemden çıkmasını engeller.

        SIVI YAĞLARI TUVALETE LAVABOYA DÖKMEYİN

        İstenmeyen yiyecekler ve yemek artıkları çöpe atılmalı: Lavaboya, gidere veya tuvalete dökmek tıkanıklık ve koku riskini büyütür.

        KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK TAŞKINLARI ÖNLER

        Sıvı yağları tuvalete veya gidere asla dökmeyin: Yağlar boru içinde sertleşir, akışa karışan maddeleri üzerine toplayarak tıkanma oluşturur. Sıcak su, giderlerdeki yağ ve gresi eritmez.

        Uzmanlara göre bu basit kurallara uymak, hem bireysel hem de mahalle ölçeğinde su baskınlarının önüne geçmenin en etkili yolu. Küçük alışkanlıklar, büyük taşkınları engeller.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #su baskınları
        #prof. mustafa öztürk
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa