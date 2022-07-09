Galatasaray yeni sezonu resmen açıyor! Sarı-kırmızılılar Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya geliyor.

STURM GRAZ - GALATASARAY

SAAT: 20.30

STAT: Merkur Arena

YAYIN:

GALATASARAY: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Oğulcan Çağlayan

YEDEKLER: Batuhan Şen, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Ömer Bayram, Emirhan Kayar, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Efe Akman, Bafetimbi Gomis, Beknaz Almazbekov, Eren Aydın, Mbaye Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk