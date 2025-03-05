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        Haberler Sağlık Stresten uzak yaşam kolon kanseri riskini azaltıyor | Sağlık Haberleri

        Stresten uzak yaşam kolon kanseri riskini azaltıyor

        Kolon kanserinin erken teşhis edilmediğinde hayati riskleri de beraberinde getirdiği kanser türlerinin başında geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmek genel sağlığımızı iyileştirirken kolon kanseri riskini de azaltır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:31
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          Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, kolon kanserinin erken evrede belirti verebildiğini vurgulayarak özellikle makattan kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

        • 2

          "SAĞLIKLI YAŞAM KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR"

          Prof. Dr. Öncel, “Beslenme düzenini Akdeniz mutfağına yönlendirmek, yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak, sigara ve alkol tüketmemek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak kolon kanserine karşı koruyucu etki sağlar” dedi. Öncel, “Daha düzenli ve stresten uzak bir yaşam sürmek genel sağlığımızı iyileştirirken kolon kanseri riskini de azaltır” diye konuştu.

        • 3

          BU BELİRTİLERE DİKKAT!

          Kolon kanserinin erken teşhisi için uyarılarda bulunan Öncel, “Kolon kanserinin en önemli belirtilerinden biri makattan kanamadır. Bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ishal veya kabızlık yaşanabilir. Karın ağrısı ve şişkinlik görülebilir. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Bu belirtiler erken teşhisin tedavi başarısını artırmaktadır” dedi.

        • 4

          50 YAŞINDAN SONRA KOLONOSKOPİ YAPTIRILMASI ÖNERİSİ

          Kolon kanserinin belirti vermeden de ortaya çıkabileceğini hatırlatan Öncel, “Hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı bireylerin dahi 50 yaşından itibaren kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Ucunda kamera bulunan esnek bir tüple bağırsakları inceleyerek erken teşhis sağlayabiliyoruz. Kolonoskopi sayesinde kansere dönüşebilecek polipler tespit edilerek erkenden tedavi edilebiliyor.

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          Gelişen tedavi yöntemleri sayesinde kolon kanseri başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Doğru tedavi planlamasıyla hastalarımız sağlıklı bir yaşama kavuşabiliyor. Hastaya minimal Invaziv teknikler kullanılarak laparoskopik veya robotik ameliyat edilebilir. Hatta bazı koşullarda hasta ameliyat edilmeyebilir. Bu durum verilen radyoterapi veya kemoterapi sonrasında tümörün tamamen ortadan kalkması ile gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

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