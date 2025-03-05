Stresten uzak yaşam kolon kanseri riskini azaltıyor

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kolon kanserinin erken teşhisi için uyarılarda bulunan Öncel, “Kolon kanserinin en önemli belirtilerinden biri makattan kanamadır. Bağırsak alışkanlıklarında değişikliklerin yaşanmasıyla birlikte ishal veya kabızlık yaşanabilir. Karın ağrısı ve şişkinlik görülebilir. Bu tür belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerekmektedir. Bu belirtiler erken teşhisin tedavi başarısını artırmaktadır” dedi.