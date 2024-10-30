Stresle başa çıkmak için neler yapabilirsiniz?

Kontrolü ele alın

Sorununuzla ilgili hiçbir şey yapamayacağınızı düşünüyorsanız, stresiniz daha da artabilir. Kontrolü kaybetme duygusu stresin ve refah eksikliğinin başlıca nedenlerinden biridir. Kontrolü ele alma eylemi kendi başına güçlendirici bir eylemdir ve sizi tatmin eden ve başkasını tatmin etmeyen bir çözüm bulmanın önemli bir parçasıdır.