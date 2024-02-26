Stresi azaltan 10 süper besin!

Yumurta: İçerdiği elzem aminoasit özellikle tirtofan sebebiyle serotonin hormonunun salgılanmasını artırır. D vitamini, çinko, magnezyum ve selenyum açısından zengin bir kaynaktır. Kas, kemik ve diş sağlığı için her gün tüketilmesi gerekir.

Kefir: Probiyotik besinler bağırsak florasını düzenleyerek stresin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsakları da iyi çalıştırır.