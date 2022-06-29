Strese Bağlı Egzama Nedir, Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir? - Strese Bağlı Egzama Belirtileri ve Tedavisi

Strese bağlı egzama kişiden kişiye değişmekle beraber genelde bacaklar, sırt, ense ve ellerde görülebilmektedir. Strese bağlı egzamadan mustarip olanlar kaşıntılarını be kızarık görüntüyü azaltabilmek için bir dermatolog ile görüşüp krem kullanabilirler. Bu içeriğimizde strese bağlı egzama nedir, nasıl geçer ve ne iyi gelir, strese bağlı egzama belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte strese bağlı egzama ile ilgili merak edilenler…

Strese Bağlı Egzama Nedir?

Strese bağlı egzama nedir diye merak edilmektedir. Strese bağlı egzama kişi ruhi ve fiziki anlamda stres altında kaldığında deride ortaya çıkan kaşıntı ve kızarıkları ifade etmektedir. Bu egzama türü her yaş grubunda görülebilmektedir. Kişide stres seviyesi arttığında vücudunda stres hormonunda artış olmaktadır. Ortaya çıkan bu hormon artışı da bazı kişilerde ciltte sorunlara yol açıp cildin yağlanmasına neden olabilmektedir. Yağlanan cilt egzamaya açık hale gelmektedir. Deride oluşan kaşıntılar kişi kaşıdıkça vücudun belli bölgelerine yayılmaktadır.

Strese Bağlı Egzama Belirtileri

Strese bağlı egzama belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber çoğunlukla deride kızarıklık ve kaşıntılarla ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla bu kaşıntılar zamanla kötüleşir ve kişinin dayanamayacağı hale gelir. Zaman içinde egzama kaşıntıları kötüleşebilmektedir. Bazen ciltte dökülmeler yaralar bile oluşabilmektedir. Ancak bu belirtiler herkeste farklı seyrettiği için kişinin kendisinin kontrolünü yapması oldukça önemlidir.

Strese Bağlı Egzamaya Ne İyi Gelir?

Strese bağlı egzamaya ne iyi gelir diye egzamadan mustarip olanlar merak ederler. Strese bağlı egzamada ilk olarak kaşıntılar çok rahatsız edici olduğundan bunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Egzama için özel olan losyon ve kremler ya da oral haplar strese bağlı kaşıntı içinde kullanılabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra strese bağlı egzamanın kontrol edilmesi için bağırsak florasında da düzenleme de yapılması gerekebilmektedir. Ancak her şeye rağmen kişi egzamasının strese bağlı olduğunu bilse bile egzamadan kurtulabilmek için uzman bir hekimle görüşmesi faydalı olabilmektedir.

Strese Bağlı Egzama Nasıl Geçer?

Strese bağlı egzama nasıl geçer diye merak edenler vardır. Egzama strese bağlı olsa da olmasa da klasik egzama tedavisinin yapılması gerekmektedir. Egzamada önemli olan ilk olarak kaşıntının giderilmesidir. Kaşıntının geçmesi için pek çok ilaç ve krem vardır. Ayrıca bitkisel ve doğal yağlar da kimi zaman kaşıntıların geçmesine yardımcı olabilir.

Strese Bağlı Egzama Tedavisi

Strese bağlı egzama tedavisi için çok çeşitli yöntemler vardır. Burada önemli olan en temel şey insanı çok rahatsız eden kaşıntılardır. Bu kaşıntıların azaltılması kişiyi rahatlatmaktadır. Kaşıntı azaldığında kızarık görüntü de azalmaktadır. Çünkü kişi derideki kaşıntılardan çok fazla rahatsız olduğu için bölgeyi kaşıdığından oradaki kızarıklıklar artmaktadır. Strese bağlı egzamanın geçmesi için beslenme de önemlidir.

Strese Bağlı Egzama Neden Olur?

Strese bağlı egzama neden olur sorusu çok fazla sorulmaktadır. Çoğunlukla kişi strese girdiğinde vücudundaki hormon aktif olduğundan bu durum deride kızarıklığa neden olabilmektedir. Bu kızarıklıklar kaşıntıya dönüşüp egzama oluşmasına yol açarlar.