"Stres ve yorgunluk, kalp ritmini bozabilir"

Ekstrasistollerin tedavisinin semptomların şiddetine, sıklığına ve altta yatan kalp durumuna bağlı olarak değişmektedir. Herhangi bir semptom yaşadığınızda veya endişeleriniz varsa, bir kardiyoloji uzmanından yardım almanız önemlidir. Yıllarca bu düzensiz ve rahatsız edici ritim bozukluğu ile yaşayan hastalara, özellikle sıklık ve yakınmalarının düzeyine göre, ablasyon hakkında bilgi vermek çok önemlidir. Başarılı bir ablasyon işlemi ile anjiyografi benzeri bir işlemle kalp içindeki bu aritmi odağına ulaşmak ve odağı ısıtarak veya soğutarak etkisiz hale getirmek mümkündür. Bu işlem sonucunda, ilaç kullanma zorunluğu ortadan kalktığı gibi, tamamen iyileşme sağlanmış olur.”