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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok - Alışveriş Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından bir tehlike yok

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay bazı şehirlerde yaşanan zirai don ve dolu olaylarına ilişkin, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından bir tehlike söz konusu değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:00
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        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, '14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve birlik temsilcilerini kabul etti.

        Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        "BAKANLIĞIMIZ SÜRECİ İLK GÜNDEN BERİ TAKİP EDİYOR"

        Erdoğan, geçen ay bazı şehirlerde sıcaklıkların son 30 yılın en düşük seviyelerini gördüğünü, bu nedenle belli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşılaşıldığını anımsatarak, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum" diye konuştu.

        "ÇİFTÇİLERİMİZİ 23 YIL BOYUNCA ASLA YALNIZ BIRAKMADIK"

        Erdoğan, çiftçilerin her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. Bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

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